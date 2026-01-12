Welche Vorteile hat ein ungemachtes Bett?

Eltern sollten sich deshalb doch lieber an ihren Kindern orientieren ...

... und morgens das Bett zerwühlt zurücklassen. «Hausstaubmilben ernähren sich von Schuppen der menschlichen Haut, und deshalb lieben sie es, mit uns das Bett zu teilen», sagte der Leiter der Untersuchung, Stephen Pretlove von der Universität Kingston in London. «Wir wissen, dass Milben nur überleben können, indem sie über kleine Drüsen an der Aussenseite ihres Körpers Wasser aus der Atmosphäre aufnehmen».