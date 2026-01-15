Ist die Konsumgesellschaft out?

Gesetztes Ziel: Keine Ausgaben

Die Grade der Drastik variieren dabei: Von einer komsumfreien Woche über einen Monat bis hin zu einem ganzen Jahr ist alles dabei. «Kein Konsum» heisst dabei nicht unbedingt immer das Gleiche, lässt sich aber grob so definieren: Verbrauchsmaterial und Nahrung werden weiter eingekauft, Mode, Beautyartikel und Accessoires sind tabu. Natürlich soll der Stil nicht zu Lasten der No-Buy-Challenge gehen: Statt neu zu kaufen wird das, was vorhanden ist, neu kombiniert oder mit wenigen Handgriffen aufgewertet. Vom Make-up wird benutzt, was da ist – in den meisten Fällen ist das schliesslich mehr als genug.