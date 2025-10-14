Wie kann man eingelaufene Kleidung retten?

Kennt ihr diese netten Waschzettel, in denen steht «Gebt es eurer Mum, sie weiss, was zu tun ist»? Wie recht die doch haben. Blöd nur, wenn die eigene Mutter ein paar Stunden entfernt wohnt und (davon mal ganz abgesehen) längst nicht mehr bereit ist, unsere Wäsche zu übernehmen. Wir sind auf uns allein gestellt. Und auch selbst dafür verantwortlich, wenn wieder mal ein Lieblingsteil eingelaufen aus der Maschine kommt. Der Sack für die Altkleidersammlung wird voller und voller – dabei müsste das gar nicht sein! Wenn man weiss wie, kann man das eine oder andere Stück noch retten.