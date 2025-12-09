Wie lange ist Wein geniessbar?

1. Je voller die Flasche, desto länger kann sie aufbewahrt werden.



So die Faustregel. Wichtig ist, dass Wein kalt und im Stehen gelagert wird. Generell gilt: Rosé- oder Weisswein, der noch etwa zu einem Dreiviertel voll ist, sollte in fünf Tagen vom Menschen weggekippt werden. Sonst muss er in die Spüle oder ins Klo. Rotwein ist bis zu sieben Tage geniessbar. Ist die Weissweinflasche noch zur Hälfte voll, sollte sie in den nächsten drei Tagen getrunken werden, für Rotwein hat der gemeine Schluckspecht etwa fünf Tage Zeit. Ist die Flasche aber bis auf ein Glas fast leer gesüffelt, gilt es, Weisswein oder Rosé direkt am nächsten Tag zu vernichten, für den Rotwein darf man sich easy zwei Tage Zeit lassen.