Wann wird Pasta schlecht?

In den Verpackungskarton trockener Nudeln ist ja immer ein klitzekleines Verfallsdatum eingestanzt. Aber nein, nein, Pasta verdirbt nicht. Sie verliert lediglich an Geschmack. Nachdem man sie aufs Kassenband gelegt hat, ist sie bis zu zwei Jahre haltbar. Hat man schon an der Packung und deren Inhalt geknabbert, überdauert der Inhalt rund ein Jahr. Anders gestaltetet sich der Sachverhalt selbstredend bei frischer Pasta – ob selbst gemacht oder auf dem Markt erworben. Aufgrund der rohen Eier sollte die spätestens nach zwei Tagen im Kühlschrank verschlungen werden.