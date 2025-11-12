Wie oft sollten Handtücher gewaschen werden?

2. Saubere Handtücher können lügen

Die meisten Leute wechseln spätestens dann ihr Handtuch, wenn es nicht mehr frisch wirkt. Diese Herangehensweise ist nicht unbedingt richtig, denn: Auch in sauber wirkenden Tüchern tummelt sich potenziell schon allerhand Leben. Unter dem Mikroskop lernen wir die Kollegen erst richtig kennen: Es sind Bakterien, Pilzsporen, Schuppen, Speichelsekret, Analsekret oder Harnsekret. Das lustige Völkchen gedeiht in den feucht-warmen Bedingungen eines durchschnittlichen Badezimmers prächtig. Deshalb den Expertenrat also durchaus ernst nehmen: Das gleiche Handtuch maximal dreimal benutzen und auch nur dann, wenn es zwischen den Anwendungen richtig trocknen konnte. Faustregel: Spätestens, wenn es müffelt, wechseln. Aber besser häufiger und im Minimum alle drei Tage.