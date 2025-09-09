Wie oft solltet ihr eure Handtücher waschen?

Im besten Fall brauchen wir sie jeden Tag, im schlimmsten Fall wechseln wir sie viel zu selten aus: Handtücher. Denn obwohl sie uns sauber halten sollten, werden sie schnell zur Bakterienschleuder. Der Grund ist das feuchte Klima im Badezimmer. Ist es zur gleichen Zeit noch warm und stickig, können sich Keime auf dem nassen Tuch nämlich ideal vermehren. Und wir trocknen uns damit dann wieder ab – wäh!