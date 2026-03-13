Wie packt man den Koffer wie ein Profi?

Weniger ist mehr

Aber Achtung, die Ferienträumerei kann uns auch einen Floh ins Ohr, respektive zu viel Dinge in den Koffer bringen. Der eben noch leere und absolut perfekte Strand lädt in Gedanken zum Lesen im Liegestuhl ein. Endlich Zeit zum Lesen. Doch wie oft haben wir Bücher ins Ausland geschleppt um ungelesen und sogar mit schlechtem Gewissen wieder nach Hause zu tragen. Nimm dir nicht zu viel vor. Lass dich von den Ferien überraschen und gönn dir das seltene Nichtstun – ohne schlechtes Gewissen. Dann kannst du auch gleich die vielen Schreibartikel und Ferienbücher getrost zu Hause lassen. Falls in den Ferien nämlich plötzlich die Stimmung aufkommen würde, gibt es am Ferienort sicher die Möglichkeit, ein Souvenir zu kaufen.