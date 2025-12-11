Wie reinigt man den Raclette-Ofen?

Riecht die Wohnung plötzlich würzig herb, wissen wir: Die Raclette-Saison ist wieder da. Und so wird zurzeit geschmolzen, Fäden gezogen und gefuttert, was das Zeug hält. Dabei schmeckt der Käse nicht nur verdammt lecker, das gesellige Gericht regt auch ordentlich die Vorfreude auf Weihnachten an. Gerade dann geniessen wir es umso mehr, mit unseren Liebsten am Tisch zu sitzen und zu schlemmen. Worauf wir dann weniger Lust haben, ist der anschliessende Abwasch. Denn der ist beim Raclette-Gerät in der Regel ganz schön mühsam. So sehr wir das flüssige Gold auch lieben, es brennt sich meist ganz schön ein.