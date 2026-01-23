Wie reinigt man die Elektrische Zahnbürste?

Hygiene ist wichtig, das gilt auch für die elektrische Zahnbürste. Ihre Reinigung ist für eine nachhaltige Mundpflege unerlässlich, denn mit der Zeit setzen sich an dem Gerät Rückstände und Keime ab. Diese Tipps helfen dabei, sowohl die Sauberkeit als auch eine lange Lebensdauer der Zahnbürste zu gewährleisten.