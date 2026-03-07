Wie wachsen eure Essensreste nach?

Na, mal überlegt was ihr mit dem Avocadokern so veranstalten könntet, den ihr jeden Tag aus eurer grünen Lieblingsfrucht pult? Gute News: Braucht ihr gar nicht mehr. Das Denken haben nämlich wir schon für euch übernommen, jetzt müsst ihr nur noch Hand anlegen: Lasst den Kern zunächst ein paar Stunden trocknen und bohrt dann zwei Löcher in die Seiten. In beide steckt ihr je einen Zahnstocher. Legt euer Konstrukt anschliessend so auf ein mit Wasser gefülltes Glas, dass die runde Unterseite des Kerns (die Spitze muss nach oben zeigen) in die Flüssigkeit dippt. Nach drei bis vier Wochen sollten sich bei regelmässigem Wasserwechsel langsam Wurzeln bilden. Sind die Wurzeln kräftig genug, kann der Kern eingetopft werden und eine neue Avocadopflanze produzieren.