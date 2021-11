Wintereinbruch: Diese Tipps helfen bei Schnee und Glätte

Der richtige Gang

Geht man vor die Tür, ist ein richtiger Gang auf glattem Untergrund wichtig. Die «Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie» (DGOU) rät Fussgängern zum Pinguin-Gang: Hierbei sollte der Körperschwerpunkt beim Gehen nicht wie sonst in der Körpermitte liegen, sondern über dem jeweils vorderen und auftretenden Bein. Der Fuss setzt mit der ganzen Sohle auf und zeigt leicht nach aussen, sodass das belastete Bein im rechten Winkel zum Boden steht. Die nach vorne geneigte Körperhaltung verleiht dem Gehen mehr Stabilität. Um das Gleichgewicht zudem gut halten zu können, ist das Tragen von Handschuhen sinnvoll. So werden die Hände nicht in die Jackentasche gesteckt und ein mögliches Rutschen kann ausbalanciert werden.