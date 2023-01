Schritt 2: Einkaufszettel

An dem Punkt, an dem ihr euch überlegen müsst, was ihr einkauft, steht und fällt alles. Versucht, praktisch zu denken. Kauft frisches Obst und Gemüse so ein, dass ihr easy mehrere Gerichte daraus zaubern könnt. Besorgt ihr etwa Karotten, könnt ihr sie am ersten Tag in einen Salat schnippeln, am zweiten in ein leckeres Thai-Curry geben und am dritten in die Bolognese werfen. Das Gleiche gilt übrigens für Zwiebeln und Tomaten. Lasst eurer Kreativität freien Lauf und sucht nach weiteren multifunktionalen Nahrungsmitteln.