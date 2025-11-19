Zimmerpflanzen freuen sich über Eierwasser

Calcium aus den Eierschalen

Köcheln unsere Frühstückseier so vor sich hin, geben sie aus der Schale jede Menge Mineralien an ihr Wasserbad ab, darunter auch Calcium. Genau der richtige Boost, über den sich Zimmer-, Balkon- und auch Gartenpflanzen ab und zu freuen. Schüttet das Wasser also nach der Kochzeit nicht wie gewohnt in den Abfluss, sondern fischt lieber die Eier mit einem grossen Löffel oder einer Kelle hinaus und schreckt sie dann ab. Das Wasser lasst ihr hübsch im Topf und erst mal abkühlen – mindestens auf Zimmertemperatur.

Wunschtemperatur erreicht? Nun darf gegossen werden. Die kleine Portion «Mineralwasser» hilft dabei, den pH-Wert des Bodens auf einem gesunden Level (ideal zwischen 6,0 und 6,5) zu halten, was eure Pflanzen beim Wachstum unterstützt.