Für mehr Energie am Morgen

«Morgens trinke ich als Erstes ein grosses Glas ‹Wutwasser›. Um diesen Zaubertrank zuzubereiten, eine Zitrone und eine Limette auspressen, Sternanis in einer Gewürzmühle oder einem Mörser mahlen, einen Zentimeter frischen Ingwer schälen, reiben und alles in ein Glas geben. 15 Minuten warten, alles in ein Longdrinkglas geben und mit Sprudelwasser auffüllen. Dies auf nüchternen Magen trinken – das sorgt für einen unglaublichen Energieschub.»