Natürlicher Reiniger

«Weisser Essig ist ein cleverer Reiniger. Mit Zitronenschalen versetzt, ist er einfach magisch. Jedes Mal, wenn ihr eine Zitrone auspresst, die Schale aufheben und in Stücke schneiden. Ein grosses Glasgefäss nehmen, dieses zur Hälfte mit Essig auffüllen und die Zitronenstücke dazugeben. Das Glas verschliessen und es für mindestens 15 Tage stehen lassen. Darauf achten, dass die Schalen immer mit Essig bedeckt sind. Dann Abseihen und in eine saubere Flasche oder eine Sprühflasche füllen. Verwendet diesen kraftvollen, duftenden Essig zum Reinigen, Entfetten und Desinfizieren Ihrer Küchentheke, Spüle und so weiter. Nicht vergessen, die Zitronen vor der Verwendung sorgfältig zu waschen.»