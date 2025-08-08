Eine effektive Unterstützung für die Gesundheit, die Hautpflege, im Haushalt oder als Pflanzenschutz: Die Zitrone ist ein waschechtes Allround-Talent. Inès Peyret, Autorin von Alleskönner Zitrone, hat ihre sechs liebsten Lifehacks mit der gelben Zitrusfrucht zusammengestellt.
Gegen den Heisshunger
«Wenn ihr hungrig seid oder auch schon bevor es soweit ist, probiert Zitronenschalen-Kaugummis. Warum? Weil die Zitronenschale Pektin enthält, einen hervorragenden Appetitzügler. Nur Bio-Zitronen verwenden. Eine sorgfältig gewaschene Zitronenschale (Schale und Mark) in kleine Quadrate schneiden und kräftig kauen. Sie unterdrücken den Heisshunger, machen die Zähne weiss und den Atem süsser.»
Für mehr Energie am Morgen
«Morgens trinke ich als Erstes ein grosses Glas ‹Wutwasser›. Um diesen Zaubertrank zuzubereiten, eine Zitrone und eine Limette auspressen, Sternanis in einer Gewürzmühle oder einem Mörser mahlen, einen Zentimeter frischen Ingwer schälen, reiben und alles in ein Glas geben. 15 Minuten warten, alles in ein Longdrinkglas geben und mit Sprudelwasser auffüllen. Dies auf nüchternen Magen trinken – das sorgt für einen unglaublichen Energieschub.»
Ein besseres Hautbild
«Für eine weiche und reine Haut, vor dem Schlafengehen etwas frisch gepressten Zitronensaft auf Gesicht und Hals auftragen (Augenpartie sollte jedoch ausgelassen werden). 20 Minuten einwirken lassen, mit Wasser abspülen und abtrocknen. Das für ein paar Monate wiederholen.»
Natürlicher Reiniger
«Weisser Essig ist ein cleverer Reiniger. Mit Zitronenschalen versetzt, ist er einfach magisch. Jedes Mal, wenn ihr eine Zitrone auspresst, die Schale aufheben und in Stücke schneiden. Ein grosses Glasgefäss nehmen, dieses zur Hälfte mit Essig auffüllen und die Zitronenstücke dazugeben. Das Glas verschliessen und es für mindestens 15 Tage stehen lassen. Darauf achten, dass die Schalen immer mit Essig bedeckt sind. Dann Abseihen und in eine saubere Flasche oder eine Sprühflasche füllen. Verwendet diesen kraftvollen, duftenden Essig zum Reinigen, Entfetten und Desinfizieren Ihrer Küchentheke, Spüle und so weiter. Nicht vergessen, die Zitronen vor der Verwendung sorgfältig zu waschen.»
Gut gegen Flecken
«Zitronen sind erstaunliche Fleckenentferner. Stellt euch vor, euer weisses Lieblingshemd ist mit Kirschsaft, Himbeermarmelade oder einer zerdrückten Erdbeere verschmutzt. Kein Grund zur Panik! Entfernt die verschmutzte Marmelade oder Frucht vorsichtig mit einem Löffel. Setzt den Wasserkocher auf und presst eine oder zwei Zitronen aus. Den verschmutzten Stoff über eine Schüssel, den Zitronensaft auf den Fleck und kochendes Wasser auf den Zitronensaft giessen und beobachten, wie der hässliche Fleck wie von Zauberhand verschwindet!»