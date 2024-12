Was braucht es für die perfekte Tafel?

Es braucht gar nicht so viel. Eine schöne Tischdecke oder ein Tischläufer, stimmungsvolle Kerzen und Stoffservietten machen eine Menge her. Eine kleine Deko in der Tischmitte und ein paar handgeschriebene Namenskärtchen runden das Ganze ab.