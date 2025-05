Dank Feng Shui endlich durchschlafen

So steht das Bett optimal

«Die Kopfseite des Bettes sollte immer eine stabile Wand im Rücken haben, an der es weder eine Tür noch ein Fenster hat», rät Frau Mueller. Dort verlaufe ein schneller Energiefluss, der an unseren Nerven ziehe, wenn das Bett im Weg steht. Ausserdem hat man von dieser Position aus (in den meisten Fällen) Tür und Fenster im Blick. Und – das kennen wir aus eigener Erfahrung – dieses Gefühl von Kontrolle lässt uns einfach und besser einschlafen. Auch über dem Bett sollte Ruhe herrschen: «Gibt es Balken an der Decke, sollten sie immer längs statt quer über dem Bett verlaufen. Vom Platz direkt unter einer grossen Hängelampe rate ich ebenfalls ab.» Alles Schwere, was über uns hängt oder verläuft, könne einen erdrückenden Eindruck vermitteln. Die Folge: Wir fühlen uns unwohl und kommen nicht zur Ruhe.