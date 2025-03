Das sind die womöglich schönsten Messer der Schweiz

So ist er mit seinem achtköpfigen Team vor drei Jahren an einen neuen, grösseren Standort gezogen, nachdem fast 20 Jahre an drei verschiedenen Standorten geschmiedet wurde. Der gebürtige Basler übernahm die Schmiede in Guarda 2004. Doch die Messer, die inzwischen zu Lamperts Aushängeschildern zählen, entstanden später eher durch Zufall.