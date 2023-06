Wird in einer Wohnung gelebt, sind sie unvermeidlich – die kleine Kratzspuren an den Möbeln und auf dem Parkett. Wenn die Haustiere über den Boden tollen oder die Kinder mit ihren Spielzeugautos, Blechkisten und Puppenwagen übers Parkett ziehen, gibt es halt manchmal einfach kleine Kratzer. Das lässt sich nicht vermeiden. Auch nicht an Kommoden, Stühlen, Tischen, Schränken und Türen. Schon ein winziger Kieselstein oder ein hartnäckiger Holzsplitter an der Schuhsohle kann unschöne Kratzer geben. Es ist nun mal so: Grosse und kleine, zwei- oder vierbeinige Familienmitglieder hinterlassen immer wieder kleine Spuren an Möbeln und auf Böden.