Putz-Hack mit Olivenöl

Chromstahl in der Küche ist so eine Sache. Es wirkt total professionell, ist zeitlos und darum immer im Trend. Aber eben, es immer blitzblank und fleckenfrei hinzubekommen, ist gar nicht so einfach. Vor allem das Spülbecken kommt schnell in die Jahre, wenn man es nicht jeden Tag schrubbt. Schmutz- und Wasserflecken setzen sich schnell fest. Da nützt auch kein mehrmaliges Nachspülen. Wir kennen aber einen Trick, wie das verhindert werden kann: Die Spüle mit Öl einreiben! Das kann Baby-, Oliven, Sonnenblumenöl sein – oder was man grad zur Hand oder im Vorratsschrank hat. Es braucht nur einen kleinen Spritzer davon, um Chromstahl wieder sauber und glänzend hinzubekommen.