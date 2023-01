Home Spa

Wer zu den Glücklichen gehört, bald Wohneigentum ihr oder sein Eigen zu nennen, sollte die Ohren jetzt gut spitzen: Luxuriöse Duschen laufen Badewannen in puncto Entspannung gerade den Rang ab. Dabei ist nicht von herkömmlichen Duschen die Rede, sondern von grosszügigen Dampf- oder Wasserfallduschen – wenn möglich mit einem speziellen Lichtkonzept. Für alle anderen gilt: Auch das Badezimmer eurer Mietwohnung kann mit wenigen Handgriffen zu einem Wellnesstempel werden. Hierzu greift ihr am besten zu Kerzen, einer Whirlpool-Matte, Infrarotleuchten und einer entspannenden Playlist. Home Spa at its best.