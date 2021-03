So knüpfen wir Makramee

Schneidet zunächst das Garn in zwei Stücke à 50 cm und vier Stücke à 3 m. Fasst die vier langen Stränge zusammen und faltet sie in der Mitte. Im Idealfall arbeitet ihr an einer Wand an den hängenden Strängen weiter. Hängt hierzu die Mitte der Stränge an einen Nagel an die Wand (wie auf dem Bild).