Schöne, gesunde Beleuchtung im Kinderzimmer

Im Kinderzimmer sorgt eine gute Beleuchtung zum einen für eine gemütliche Wohlfühlatmosphäre, zum anderen schont eine gesunde und natürliche Beleuchtung mit unterschiedlichen Lichtquellen die Augen. Am besten nutzt man das Tageslicht durch helle Vorhänge, die das Licht gut in den Raum lassen. Ein warmes, blendfreies Licht als Grundbeleuchtung erhellt am Abend den Raum, während ein sanftes Nachtlicht zum Einschlafen eine beruhigende Atmosphäre schafft.