Was lässt unsere Wohnung cheap wirken?

My Home is my Castle. Das Sprichwort kennt jeder. Das zugehörige Gefühl hingegen kommt nur auf, wenn wir selbst rundum glücklich mit unserer Einrichtung sind. Gar nicht so einfach, wenn es da etwas gibt, was stört. Ob es das Wohnzimmer ist, das bis heute wie das aus der Studenten-WG von damals wirkt oder die Küche, die immer noch irgendwie zusammengewürfelt aussieht – wirken unsere eigenen vier Wände billig, bleibt auch das Villen-Feeling aus. Aber keine Angst, um die Falle zu umgehen, müsst ihr kein Schwerverdiener sein. Es reicht, diese fünf No-Gos zu vermeiden.