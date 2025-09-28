Mein Leben ist ein Trauerspiel

Ich trauere um den Körper, den ich hatte. Nicht nur um den schlanken Körper, sondern vor allem um den funktionierenden, schmerzfreien Körper. Um den Körper, der morgens aufwachte, ohne sich zu fühlen, als hätte ich die ganze Nacht gesoffen, obwohl ich keinen Tropfen Alkohol hatte. Um die Füsse, die jeden Schuh dieser Welt tragen konnten, ohne danach tagelang kaum laufen zu können. Um die Knie und die Hüften, die nicht aus dem Nichts heraus schmerzten. Um die Brüste, für die sich nicht jeder BH anfühlt wie ein Gefängnis. Um den regelmässigen Zyklus, der mich nicht mit plötzlichen starken und manchmal wochenlangen Blutungen überrascht. Um die Augen, die eine Speisekarte lesen konnten, ohne sie auf Armlänge von mir wegzuhalten, und dann auch alles mitbekamen, was da drauf steht.