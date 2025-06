Neid, lass nach!

Was ebenfalls seltsam ist: Ich gehöre zu der Elterngeneration, die ihren Kindern rauf und runter gepredigt haben, sie sollen sich nicht ständig mit anderen vergleichen. Ich hätte Priesterin werden sollen. Denn Wasser predigen und Wein trinken kann ich – zumindest in diesem Fall – offenbar ziemlich gut. A propos: Dass ich Journalistin geworden und geblieben bin, stresst mich manchmal auch. Auf Instagram gibts so viele Leute mit so vielen Jobs, die so wenig arbeiten müssen, dabei so viel reisen und so viel verdienen. Und die haben so viele Ferien, die sie immer irgendwo auf den Malediven verbringen, beim Schnorcheln und Tauchen.