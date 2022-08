Gigi verpasst dem hohen Dutt ein Trend-Update

Gigi Hadid ist nicht nur in Sachen Mode tonangebend, sondern auch in Beauty-Belangen eine Trendsetterin. Was sie trägt oder stylt, wird vielfach kopiert, wie beispielsweise ihr Model-Off-Duty-Haarknoten oder ihre platinblonde Mähne. Jüngstes Beispiel ist ihre Frisur, die sie erst kürzlich an einer Party der British Vogue trug: messy Dutt trifft auf sleeke Strähnen, die ihr Gesicht akkurat umrahmen. Hinter dem glamourösen Bun – der sich nicht mal von Gigis giftgrünem Kleid der Marke Self-Portrait die Schau stehlen liess – steckt kein Geringerer als der legendäre Hairstylist Sam McKnight. Für den hohen Haarknoten des Models liess sich der Engländer – dem Promis wie Kate Moss, Kylie Minogue und Lady Gaga zu Füssen liegen – von den Neunzigern inspirieren. Ob es Zufall ist, dass Gigi modisch und beauty-technisch ein Faible für die 90s hat? Wir wissen es nicht. Auf alle Fälle unterstreicht die Frisur ihren Y2K-Style und hält bei der aktuellen Hitzewelle ihren Nacken frei.