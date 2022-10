Kims Flip-Bun ist cool und einfach

Kim Kardashian überlässt nichts dem Zufall. Denn sie weiss, sobald sie einen Fuss vor die Tür setzt, lauern Paparazzi an jeder Ecke. Darum holt sie sich Hilfe von ihrem Glam Team, das dafür sorgt, dass von Kopf bis Fuss alles so sitzt, wie es sitzen muss, wenn sie mal wieder unverhofft abgelichtet wird. Umso überraschender ist die eher saloppe Frisur, mit der sie bei öffentlichen Auftritten – egal, ob glamourös oder casual – vermehrt gesichtet wird. Sogar so oft, dass sie damit einen Hype ausgelöst hat. Der Look der Stunde ist ein sogenannter Flip-Bun, also ein Hybrid aus einem Dutt und einem Pferdeschwanz. Die herrlich unaufgeregte Frisur wirkt an der sonst so aufgemotzten Kardashian wahnsinnig lässig. Der Clou: Wir brauchen dafür kein Glam Team, sondern bloss eine Minute Zeit.