Der Name dieses pastellfarbenen Lippenstifts oder Glosses bezieht sich, wie es der Name schon verrät, auf seinen fast schon eisig anmutenden Schimmereffekt. Während er vor 20 Jahren noch einen intensiven Blaustich hatte, punktet die neue 2.0-Variante mit Glanzpartikeln und einem glossigen Finish. Das Wegfallen des bläulichen Untertons macht ihn tragbarer und lässt unseren Mund dank des Wet-Effekts und den Schimmerpartikeln, die das Licht subtil reflektieren, voller aussehen. Kein Wunder, dass Celebrities wie J.Lo, Vanessa Hudgens und die Kardashians bereits auf Frosted Lips schwören. Sie bevorzugen Pastellfarben wie zartes oder bräunliches Rosa und helle Beigetöne, die fast schon weisslich anmuten. Am besten macht ihr euch selbst ein Bild davon… bleibt aber nicht an den Lippen der Stars und Influencer hängen…