Jennifer Lopez ist bestimmt eine besondere 52-Jährige. Sie ist besonders berühmt, investiert besonders viel Zeit in die Tatsache, mit über 50 noch so auszusehen, wie sie aussieht. Sich an ihr ein Beispiel zu nehmen ist in besonders vielen Fällen… schwierig, machmal sogar unrealistisch. Aber wenn sie in ihren Ferien ganz ausgelassen das wohl bequemste Kleidungsstück aus Denim trägt, dann tun wir das gerne. Latzhosen sind schliesslich ein Trend, den alle tragen können. Egal wie alt man ist.