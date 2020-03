Halima Aden reisst Grenzen ein

Mit sieben Jahren bist du in die USA gezogen. Wie würdest du deine Erfahrungen mit dem Thema dort beschreiben?

Unglaublich viele Frauen haben in der Vergangenheit für ihre Rechte gekämpft – und heute sehen wir die Erfolge. Das erste Mal in der Geschichte erhalten mehr Frauen als Männer einen Uniabschluss. Viele von uns gehen Tag für Tag ins Büro und arbeiten in einer leitenden Position. Wir haben viele unglaubliche Vorbilder, auf die wir schauen können. Auch wenn immer noch ein weiter Weg vor uns liegt: Ich hoffe, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen, an dem Mädchen und Jungen die gleichen Möglichkeiten haben.