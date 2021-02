Der ganz normale Wahnsinn

An die Frau, die meine Tochter einmal sein wird

Vor fünfzig Jahren durften Schweizer Frauen erstmals national an die Urne schreiten. Seither hat sich viel getan in Sachen Frauenrechte. Gleichstellung ist allerdings in unserem Land noch in weiter Ferne. Unsere Familienbloggerin richtet sich mit einem Brief an die Frau, die ihre Tochter einmal sein wird.