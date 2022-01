Man kann sich dem nicht ganz entziehen, aber man kann es für sich selbst relativieren. Ich habe dem Scrollen durch Social-Media-Profilen für mich einen neuen Namen verpasst: «Looking at the bullshit of other people’s wellness» (eine Songzeile von Pink). Ich scrolle mich durch den Bullshit von zur Schau gestelltem Superleben (was ich ja auch selbst ab und zu poste) - und sehe zwar, dass ich weder Strandferien, noch ein Chalet in den verschneiten Bergen, eine Villa mit Pool oder einen Ferrari habe. Ich habe Leute, denen ich auch ohne all das etwas bedeute. Ich habe euch. Und ich würde um nichts in der Welt tauschen wollen.