1. Sie sprechen wie Ausserirdische

Manchmal komm ich mir an meinem eigenen Esstisch vor wie in «Star Wars» – für die Luke-Skywalker-Saga wurden rund 80 Sprachen kreiert, die meisten davon angelehnt an echte Sprachen. So klingt das, was meine Kids beim Znacht so von sich geben, schon irgendwie nach unserer Sprache – ist aber trotzdem total unverständlich. Und, wie ich finde, zum Sich-Kaputtlachen: «Du hast dem ein bombastisches Side Eye gegeben, Mann, warum?» – «Bruh, der ist ein totaler NPC!» – «Voll nöd. Der hat doch Rizz.» Kurze Erklärung, damit auch ihr noch was lernt aus dieser Kolumne, liebe Leserinnen und Leser: Ein «Side Eye» gibt man, um Missbilligung auszudrücken. Der Begriff «NPC» kommt aus der Welt des Gamens und bedeutet «Non Player Character». Es handelt sich um eine Figur, die ohne zugehörigen Spieler im Game unterwegs ist und sich dementsprechend mechanisch benimmt und auch so spricht. Ein «NPC» ist jemand, dem man wenig eigene Persönlichkeit zuschreibt. Und «Rizz» haben, heisst charmant sein.