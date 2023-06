Dem Körper geben, was ihm guttut

Jetzt, mit 47, wäre ich eigentlich in einem Alter, in dem mir sehr vieles sehr viel egaler sein sollte, als es ist. Angefangen bei der Kleidergrösse. Es ist doch total wurst, was da für eine Zahl steht (Lustigerweise habe ich dieses Zahlen-Problem mit der Waage nicht, ich besitze nicht mal eine.) Ich sollte doch einfach meinem Körper das geben, was ihm guttut – ausgewogene Ernährung, Bewegung, und auch mal einen Burger und ein Glas Wein – und mich um den Rest foutieren. Und nicht mehr so oft in den Spiegel schauen. Auch wenn das vielleicht nicht ganz das ist, was man unter Body Positivity versteht. Aber irgendwo muss man ja anfangen.