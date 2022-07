Miserable Baby-Planung

Übrigens fand ich meine Planung da eh miserabel. Hochschwanger im Hochsommer und Wassereinlagerungen in allen Körperteilen. Dann kommt das Baby Ende Sommer zur Welt, so dass der Mutterschaftsurlaub auf Herbst und Winter fällt, wo alle wieder drin bleiben, man sich selbst und das Baby weiss ich wie einpacken muss, wenn man raus geht, und abgesehen davon dann auch gar nicht weiss, wo man hingehen soll. Beim nächsten Mal, hab ich mir nach Kind 1 geschworen, mach ichs anders: Das Kind kommt im Frühling, dann kann ich die Babykugel schön winterlich verpacken, und die Babypause im Sommer am See geniessen. Ich war noch nie besonders gut im Planen. Kind 2 hat sechs Tage nach Kind 1 Geburtstag.