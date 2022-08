Könnte ich sie doch mixen

Manchmal wünschte ich, ich könnte meine Kinder miteinander mixen. Wenn jedes ein bisschen was vom anderen abkriegen könnte, würde das so vieles erleichtern, für uns alle. Leider – oder zum Glück? – kann ich das nicht. Sie sind, wie sie sind, und das ist gut so. Und ich staune immer wieder darüber, dass dieses ungleiche Duo tatsächlich Schwester und Bruder ist. Und ich seine Mutter.