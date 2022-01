Stöhnen oder nicht? Die Dos and Don'ts im Gym

Stöhnen und Gewichte fallen lassen

Sofern man nicht in einer abgewetzten Muckibude gewaltige Lasten stemmt, geht es auch lautlos. Das Stöhnen im Fitness hat denselben Effekt wie das Ächzen beim Tennis. Es irritiert die Mitmenschen und bringt sie aus ihrem Rhythmus. Und wer so schwer lupft, dass er das Gewicht am Schluss fallen lassen muss, trainiert sowieso falsch.