Neulich komme ich nach Hause, und sehe meine Tochter zu meinem grossen Erstaunen Formel 1 schauen. Ausgerechnet sie, die nicht mal die Autoprüfung machen will, weil sie Autofahren doof findet. Als ich meinem Erstaunen Ausdruck verleihe, meint sie «Es geht gar nichts so richtig ums Autofahren. Schau, der hat immer seinen Hund dabei. Und der andere, der jetzt für seinen Götti fährt, der tödlich verunglückt ist. So traurig.» «Formula 1 – Drive to survive» heisst die Netflix-Serie, die meine Tochter derzeit so fasziniert. Und ich muss sagen, sie ist wirklich gut gemacht. Auch wenns mich jetzt nicht ganz so «reinzieht» wie sie, schaue ich mit.