Liebe Frauen, ist euch nicht bewusst, dass sowohl das Patriarchat als auch der Sexismus in unserer Gesellschaft nur wegen uns so lange überlebt haben – weltweit? Es gibt Gemeinschaften auf dieser Erde, in denen Mädchen auf brutalste Art und Weise beschnitten werden, um sie schon in jüngsten Jahren ihrer Sexualität zu berauben. Durchgeführt werden diese Beschneidungen nicht von Männern – sondern von ihren eigenen Müttern, Grossmüttern, Tanten, Cousinen. Und jetzt stellt euch vor, all diese Frauen würden einfach mal zusammenstehen und sagen: «Wir hören jetzt auf mit dem Seich.» Was für eine Chance hätten die Männer? Keine.