Ich hingegen bin an einem Punkt angelangt, an dem ich nicht mehr so sehr in den Alltag meiner Kinder eingebunden bin. Sie haben die Schule selbst im Griff (jedenfalls meistens), organisieren ihre Freizeit und ihr Sozialleben selbst. Müde bin ich allenfalls noch, weil ich wach geblieben bin, bis alle vom Ausgang daheim sind (was ich mir einst geschworen habe, nie zu tun, aber eben ... ). Kurz: Meine Kinder sind schon ziemlich selbstständig.