Was ich auch auf die harte Tour lernen musste: Nur weil ich mit meinem Kind über ein bestimmtes Thema reden möchte, heisst das noch lange nicht, dass es auch mit mir darüber reden will. Ich schreibe unter anderem für ein Elternmagazin, und immer, wenn ich da ein gewisses Thema behandle, falle ich in so eine Art Aktionismus. So hatte ich den Drang, als ich an einem Dossier zum Thema Aufklärung arbeitete, Kind 2 zu fragen, ob es schon mal einen Porno gesehen habe. Kind 2 starrte mich an. «Du weisst schon, dass das nicht das reale Leben ist?» Kind 2 starrte mich an. «Du weisst schon, dass Frauen im echten Leben ...» – «Mama, bitte!»