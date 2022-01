Und wisst ihr, was ich am Putzen so doof finde? Nicht mal das Schrubben an und für sich, sondern dass das alles in gefühlten Nanosekunden wieder so dreckig ist wie zuvor. Ich meine, ehrlich, da schrubbt man nach dem Zmittag diesen Herd blank, obwohl man weiss, dass er in einigen Stunden nach dem Znachtkochen wieder gleich aussieht wie vorher. Jaaaa, ihr könnt aufhören zu schreien, ich putze meine Küche schon, so schlimm ists nun auch wieder nicht.