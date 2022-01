Das Jahr hat kaum begonnen, da versinken wir schon wieder in Arbeit. Die Abende verbringen wir beim Sport, mit Freunden oder auf dem Sofa. An den Wochenenden fahren wir in die Berge, flitzen die Piste hinunter oder nehmen neue Projekte in Angriff. Und der Haushalt? Der bleibt einmal mehr auf der Strecke. Dabei haben wir uns doch Ende 2021 fest vorgenommen, uns in Zukunft besser darum zu kümmern.



Ach, wie schön wäre es doch, jemand würde uns die lästige Hausarbeit ganz einfach abnehmen. Wenn wir uns das genauer überlegen, ist der Gedanke gar nicht mal so verkehrt. Man könnte ja ganz einfach eine Haushaltshilfe engagieren.