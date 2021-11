Wie richtet man ein winziges Studio praktisch ein?

Multifunktionaliät ist alles

Möbel müssen nicht unbedingt klein sein, sie müssen einfach was können: Ist der Raum so winzig, dass Bett und Couch nicht gemeinsam Platz haben, ist ein Schlafsofa die optimale Lösung. Am besten mit Bettkasten für Bettdecke und Kissen – zum Verstecken tagsüber. Ausklappbare Tische passen sich ebenfalls allem an: zum Essen, als Arbeitsplatz und wenn Besuch da ist, werden sie ausgefahren. Ansonsten wohnen sie flach an der Wand. Alternativ tun es Beistelltische mit Stauraum auf Rollen. Flexibler geht kaum.