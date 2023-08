Ist das tatsächlich so? Wollen wir Frauen am Ende gar keine Gleichstellung? Die Antwort: Nicht alle Frauen wollen Karriere machen. Genau wie das nicht alle Männer möchten. Manche Frauen finden ihre Erfüllung in der Rolle der Hausfrau und/oder Mutter. Genau wie manche Männer gern Hausmann und Vater sind – oder wären. Aber bei der Gleichstellung – und übrigens auch beim Feminismus – geht es nicht darum, das eine oder andere schlecht zu machen. Es geht darum, die Wahl zu haben. Und es geht um Solidarität. Nur weil eine Frau selbst nicht Karriere machen möchte, kann sie doch trotzdem eine unterstützen, die das will. Oder ihr zumindest keine Steine in den Weg legen.