Das sagt euer Händedruck über eure Gesundheit aus 

Weniger Schwankungen bei der Handkraft

Eine schwedische Studie mit 140’000 Teilnehmenden aus 17 Ländern deutet sogar darauf hin, dass die Griffkraft die Sterblichkeit besser voraussagt als der Blutdruck. Einer der Gründe: Die Griffkraft ist weniger stark von Faktoren wie Tageszeiten oder der körperlichen Momentanverfassung abhängig als der Druck des Blutes. Das macht die Messergebnisse aussagekräftiger.