Brücke bauen

Bei dieser Übung bleibt man auf dem Rücken liegen, die Beine sind aufgestellt, die Arme liegen rechts und links locker neben dem Körper. Mit der Ausatmung drückt man die Fersen in den Boden, spannt den Beckenboden an und hebt das Becken so weit an, bis Oberkörper und Oberschenkel eine gerade Linie bilden. Die Spannung hält man für einige Sekunden und atmet dabei gleichmässig weiter. Danach senkt man das Becken wieder langsam und entspannt den Beckenboden.