Froschhaltung

Last but not least: Beim Training des Beckenbodens ist Entspannung essenziell. Für diese Übung legen wir uns erneut auf den Rücken und stellen die Beine hüftbreit auf. Unsere Arme liegen locker neben unserem Körper. Nun fokussieren wir uns auf unseren Rücken und entspannen dabei die Schultern. Jetzt ziehen wir die Beine in unsere Richtung und lassen dabei die Knie zur Seite fallen. Dabei atmen wir tief ein und wieder aus. Das Ganze halten wir ungefähr zwei Minuten lang.